Glarus, 19. August 2025 - Die Glarner Kantonalbank hat erneut das Label «Fair-ON-Pay Advanced» für Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen erhalten. Dieses Zertifikat zeichnet die Glarner Kantonalbank als faire Arbeitgeberin aus und unterstreicht ihr nachhaltiges Engagement in diesem Bereich. Die Glarner Kantonalbank lässt ihre Gehaltsstruktur seit vielen Jahren regelmässig durch unabhängige Lohngleichheitsexpertinnen überprüfen. Die aktuelle Analyse der anonymisierten Lohndaten bestätigt, dass die Glarner Kantonalbank die strengen Anforderungen für die Zertifizierung «Fair-ON-Pay Advanced» erfüllt. Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank, freut dies besonders: «Die erneute Zertifizierung macht mich stolz, denn sie bestätigt unser kontinuierliches Engagement für Fairness, Transparenz und Chancengleichheit.» Die Glarner Kantonalbank stellt bei der Vergütung jederzeit objektive Kriterien wie das Qualifikations- und Erfahrungsniveau, die übertragene Verantwortung oder den Ergebnisbeitrag ins Zentrum. Festgelegt wird dann ein Betrag, der im Einklang mit der bankinternen Vergütungspolitik steht. Um dem Anspruch der Lohnfairness jederzeit gerecht zu werden, werden die Gehaltsstruktur und allfällige Unterschiede zwischen Frauen und Männern in gleichen Positionen und auf gleichen Qualifikationsniveaus jährlich analysiert und erforderliche Änderungen umgesetzt.



