Neuss (ots) -Staub, Krümel oder hartnäckige Flecken machen die tägliche Reinigung zur mühseligen Angelegenheit. Eingetrocknete Milchflecken auf dem Küchenboden oder verkrustete Matschflecken im Flur sind jetzt keine Herausforderung mehr. Tineco (https://de.tineco.com/) geht mit der FLOOR ONE S7 Stretch Steam Serie neue Wege und verwandelt die Bodenpflege in ein einfaches, effizientes und hygienisches Erlebnis.Innovation trifft AlltagDie FLOOR ONE S7 Steam Serie von Tineco steht für kabellose Nass-Trockensauger für unterschiedliche Bedürfnisse. Der neue FLOOR ONE S7 Stretch Steam vereint die Stärken zweier erfolgreicher Produkte in einem Gerät: die Flexibilität des FLOOR ONE S7 Stretch und die kraftvolle Dampfreinigung des FLOOR ONE S7 Steam. Dank 140 °C HyperSteam-Technologie lösen sich selbst eingetrocknete Flecken mühelos, ohne dabei chemische Putzmittel zu verwenden. Der Dampf löst die Flecken, während das smarte iLoop-Sensorsystem automatisch die Reinigungsleistung anpasst. Ob unter dem Sofa, hinter dem Esstisch oder in engen Ecken - nichts bleibt unentdeckt und unerreicht, denn das ultra-flexible Lay-Flat-Design ermöglicht es, das Gerät um 180° zu neigen und selbst die schwierigsten Stellen mühelos zu erreichen.Zuverlässige ReinigungSein DualBlock Anti-Tangle System verhindert lästige Haarverwicklungen und ein verstopftes Saugrohr, während SilentDry die Bürste hygienisch trocknet - leise und sauber. Aufgeladen für bis zu 80 Minuten, ermöglicht er die gründliche Reinigung großer Bereiche ohne Unterbrechung.Um die Ecke gedacht: KantenreinigungDank dreifacher Kantenreinigung, automatischer Selbstpflege und intuitiver LED-Anzeige wird die Bodenpflege so einfach wie nie zuvor. Für Familien bedeutet das weniger Stress, für Tierliebhaber mehr Hygiene, und für alle, die Wert auf ein gepflegtes Zuhause legen, einen spürbaren Gewinn an Lebensqualität.Preis und VerfügbarkeitDer FLOOR ONE S7 Stretch Steam ist ab sofort für 699 EUR (UVP) in Dunkelblau im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-s7-stretch-steam-nass-und-trockensauger)und bei Amazon (https://amzn.to/4mkCo78) erhältlich.Schick in schwarz ab September bei OTTO und CyberportAb September ist das Produkt unter dem Namen FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus ebenfalls erhältlich bei OTTO (https://otto.me/41aOTtC) und Cyberport (https://bit.ly/3JCr6MZ) und wird dort in der Farbe schwarz angeboten - für einen edlen Look im Haushalt. Zusätzlich sind im Lieferumfang des FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus eine Ersatz-Bürstenwalze und ein zusätzlicher Trockenfilter enthalten.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6099481