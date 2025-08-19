Vancouver, BC - 19. August 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. ("Vanguard" oder das "Unternehmen") (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL5) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens mit Wirkung zum 18. August 2025 unter dem neuen OTC-Handelssymbol "UUUFF" aufgenommen wurde. Zugleich ist das Unternehmen erfolgreich vom OTC Pink Market an den OTCID Market gewechselt, der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird.

Der OTCID Basic Market setzt einen neuen Maßstab für die Transparenz der Emittenten, denn er erfordert eine zeitnahe Quartals- und Jahresfinanzberichterstattung, jährliche Managementzertifikate und ein verifiziertes Unternehmensprofil. Diese grundlegenden Offenlegungspflichten bieten Anlegern, Brokern und Aufsichtsbehörden verlässliche, aktuelle Informationen. Mit diesem höheren Maß an Transparenz soll das Vertrauen der Investoren gestärkt, die Marktintegrität verbessert und der Zugang zu institutionellen und privaten Anlegern, die eine starke Unternehmensführung schätzen, ausgebaut werden.

Nach Ansicht des Managements ist dieser Meilenstein beispielhaft für den anhaltenden Einsatz von Vanguard für Transparenz, Rechenschaftslegung und fundierte Unternehmensführung. Mit dem Wechsel an den OTCID Market unterstreicht das Unternehmen nicht nur sein Engagement für die Bereitstellung zeitnaher und verlässlicher Informationen, sondern fördert auch die Angleichung an die Erwartungen der weltweiten Anlegergemeinschaft von heute. Angesichts dieser Leistung ist Vanguard gut aufgestellt, um mit einer breiteren Basis an Langfristaktionären in Kontakt zu treten, seine Sichtbarkeit auf den US-Kapitalmärkten zu verbessern und mehr Möglichkeiten für strategische Partnerschaften und die Verfügbarkeit von Kapital zur Unterstützung der Wachstumsziele des Unternehmens zu schaffen.

Unternehmensupdates und -bekanntmachungen

Vanguard Mining gibt ferner bekannt, dass es seine Jahreshauptversammlung ("AGM") der Aktionäre am 3. Oktober 2025 abhalten wird.

- Stichtag für die Benachrichtigung und Stimmabgabe: 19. August 2025

- Stichtag für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums: 19. August 2025

- Versammlungsdatum: 3. Oktober 2025

- Versammlungsort: wird noch bekannt gegeben

Die Tagesordnung der Versammlung sieht die Wahl der Direktoren, die Ernennung des Wirtschaftsprüfers und andere geschäftliche Beschlüsse vor, die ordnungsgemäß auf der Versammlung vorgelegt werden.

Eingetragene Aktionäre zum Geschäftsschluss am 19. August 2025 sind berechtigt, die Benachrichtigung hinsichtlich der Einberufung der AGM zu erhalten und auf der Versammlung abzustimmen.

Weitere Einzelheiten der AGM, einschließlich des Versammlungsortes und der zur Abstimmung vorgelegten Beschlüsse, werden im Informationsrundschreiben des Managements des Unternehmens mitgeteilt, das eingetragenen Aktionären auf dem Postweg geschickt und auf SEDAR+ veröffentlicht wird.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von Assets, die für die Energiewende wichtig sind. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Für das Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Phone: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Webseite: https://vanguardminingcorp.com/

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Emissionsangebot und die voraussichtliche Verwendung des daraus resultierenden Erlöses, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Wörtern "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "planen" und ähnlichen Wörter oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung sollen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände bzw. anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80743Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80743&tr=1



