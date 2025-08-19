Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein impulsloser Wochenauftakt heißt nicht, dass es keine Bewegung in den Märkten gab, so die Analysten der Helaba.Der Rentenmarkt habe die Verluste vom Freitag teilweise wieder aufgeholt, obwohl es vonseiten der Daten und der Notenbanken nichts bemerkenswert Neues gegeben habe. Ähnlich habe es sich beim Euro verhalten, nur mit anderen Vorzeichen. Heute stünden mangels anderer Datenveröffentlichungen die US-Bauzahlen im Mittelpunkt und in der Tendenz dürften die Zinssenkungserwartungen in den USA wohl gestützt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
