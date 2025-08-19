EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Diginex gibt 7:1-Aktiensplit als Gratisaktien bekannt



19.08.2025 / 10:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMELDUNG Diginex gibt 7:1-Aktiensplit als Gratisaktien bekannt LONDON, 19. August 2025 - Diginex Limited (Nasdaq: DGNX) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sein Board of Directors einen Aktiensplit im Verhältnis 7:1 in Form von Gratisaktien genehmigt hat. Jeder Aktionär des Unternehmens, der am 5. September 2025 bei Geschäftsschluss im Aktienregister eingetragen ist, erhält für jede am Stichtag gehaltene Stammaktie sieben Gratisaktien. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Gratisaktien am 8. September 2025 ausgegeben werden. Die Gratisaktien sollen die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens am Markt erhöhen und diese für Anleger attraktiver machen. Nach der Ausgabe der Gratisaktien erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft im Verhältnis der Gratisaktien zum genehmigten Aktienkapital der Gesellschaft, wobei der Nennwert der Aktien unverändert bleibt. Die CUSIP-Nummer und das Börsenkürzel der Stammaktien bleiben unverändert. Die Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen. Aktionäre, die ihre Aktien über ein Brokerkonto halten, werden ihre Aktienbestände automatisch angepasst bekommen, um die zusätzliche Aktienzuteilung widerzuspiegeln. Eingetragene Aktionäre erhalten ihre zusätzlichen Aktien über die Transferstelle der Gesellschaft

Über Diginex Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden. Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt - USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt - Asien

Shelly Cheng

Strategic Public Relations Group Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk



