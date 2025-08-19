Ein Blick auf den Chart der Bilfinger-Aktie lässt die Frage aufkommen: Kann sich der Aufwärtstrend fortsetzen? Sie entwickelte sich zuletzt seitwärts in einer Range von 90 bis 96 €. Seit Jahresanfang verdoppelte sich der Kurs. Am Dienstag gewinnt sie leicht und steht aktuell bei 94,60 €. Solide Zahlen vorgelegt Nach einem guten Jahresauftakt konnte das Unternehmen auch im zweiten Quartal solide Zahlen vorlegen. In dem Quartalsbericht vom 14. August ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de