Die ehemalige IQ-EQ-Führungskraft wird das globale Wachstum von Acuity beschleunigen

Acuity Knowledge Partners (Acuity), ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Analyse-, Personal- und Technologielösungen für den Finanzdienstleistungssektor, hat Emma Crabtree zur Chief Revenue Officer (CRO) ernannt.

Crabtree verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Kundenbindung und Geschäftsstrategie und war in leitenden Positionen bei globalen Finanzinstituten wie BNP Paribas Securities Services und RBC Investor Treasury Services tätig. Zuletzt war sie als Group Chief Commercial Officer bei IQ-EQ tätig, wo sie die kommerziellen Aktivitäten, die Segmentstrategie und das Marketing für eine breite Palette von Investorendienstleistungen leitete und eine zentrale Rolle beim starken organischen Wachstum und dem Ausbau der Kundenbeziehungen spielte.

Crabtree wird dem Executive Committee von Acuity beitreten und die Bereiche Global Sales, Client Engagement und Marketing leiten. Sie wird eng mit der Unternehmensleitung von Acuity zusammenarbeiten, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu gestalten und umzusetzen. Dazu gehören die Expansion und Markteinführung der Forschungsergebnisse, Daten, Analysen und einer breiten Palette maßgeschneiderter Technologie- und agentenbasierter KI-Lösungen von Acuity in bestehenden und neuen Kundensegmenten, Regionen und Produktangeboten.

"Emma ist eine Führungskraft im kaufmännischen Bereich mit einem tiefgreifenden Verständnis dafür, wie Daten und Technologieplattformen globale Finanzdienstleistungsunternehmen unterstützen", so Robert King, Chief Executive Officer von Acuity Knowledge Partners. "Sie bringt langjährige Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Teams, in der Steigerung des Umsatzes und in der Vertiefung strategischer Kundenpartnerschaften mit. Während Acuity seinen Wachstumskurs fortsetzt, werden ihre Erfahrung und ihr Fachwissen von unschätzbarem Wert sein, um die Wirkung für unsere Kunden zu vertiefen und unseren kommerziellen Fokus zu schärfen."

"Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase des Wachstums von Acuity zum Unternehmen zu stoßen. Das Unternehmen hat sich durch fundiertes Fachwissen, technologieorientierte Lösungen und eine Innovationskultur einen hervorragenden Ruf für die Bereitstellung außergewöhnlicher Mehrwerte für seine Kunden erworben."

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren talentierten Teams die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit weiter zu steigern, neue Wachstumsperspektiven zu erschließen und Acuity als zuverlässigen Partner für unsere Kunden weltweit zu positionieren. Gemeinsam werden wir auf dem bereits bestehenden soliden Fundament aufbauen und die nächste Wachstumsphase einläuten", so Emma Crabtree.

Bei BNP Paribas hatte Crabtree verschiedene leitende Positionen im Vertrieb inne, darunter Global Head of Sales für Asset Managers und Alternatives sowie Head of Sales für EMEA und Continental Europe. Zuvor war sie fast zwei Jahrzehnte lang bei RBC tätig, wo sie als Managing Director, Global Client Coverage, mit Schwerpunkt auf dem Wachstum des institutionellen Kundengeschäfts verantwortlich war.

Über Acuity Knowledge Partners

Acuity Knowledge Partners (Acuity) ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Forschung, Datenmanagement, Analytik, Talent und Technologie für die Finanzdienstleistungsbranche, darunter Vermögensverwalter, Unternehmens- und Investmentbanken, Private-Equity- und Venture-Capital-Unternehmen, Hedgefonds und Beratungsunternehmen. Das globale Netzwerk aus über 6.500 Analysten und Branchenexperten in Verbindung mit proprietärer Technologie unterstützt mehr als 650 Finanzinstitute und Beratungsunternehmen dabei, effizienter zu arbeiten, ihr Humankapital zu erschließen und ihre Geschäftsabläufe zu transformieren. Acuity hat seinen Hauptsitz in London und ist an 16 Standorten weltweit tätig.

Acuity wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe (Equistone) als separates Unternehmen von Moody's Corporation gegründet. Im Januar 2023 erwarben von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen von Equistone, das als Minderheitsaktionär investiert bleibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acuitykp.com.

