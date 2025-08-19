© Foto: Sascha Lotz/dpaEli Lillys drastische Preiserhöhung in Großbritannien deutet auf eine neue Welle globaler Pharma-Preisverschiebungen unter Trumps Druck hin.Die US-Pharmagruppe Eli Lilly hat angekündigt, den Listenpreis ihres Blockbuster-Medikaments Mounjaro in Großbritannien um bis zu 170 Prozent anzuheben. Das Diabetes- und Adipositas-Präparat wird ab dem 1. September zwischen 133 und 330 Pfund pro Monat kosten, abhängig von der Dosis. Bislang lag die Preisspanne bei 92 bis 122 Pfund. Trotz der drastischen Erhöhung betonte das Unternehmen, dass Patienten im öffentlich finanzierten Gesundheitssystem NHS weiterhin Zugang zum Medikament behalten sollen. Mit privaten Apotheken in Großbritannien sei die …Den vollständigen Artikel lesen ...
