Bei einem der Zusammenschlüsse im Versicherungsmarkt geht es weiter voran: Die BaFin hat die Fusion der SDK-Gruppe mit der Stuttgarter Versicherungsgruppe genehmigt. Damit rückt nun die praktische Zusammenführung in den Vordergrund. Ein Fusionsprozess im Versicherungsmarkt ist durch zahlreiche regulatorische Hürden geprägt. Nachdem die Mitgliederversammlungen beider Unternehmen und das Bundeskartell bereits zugestimmt hatten, ist nun ein weiterer Schritt in der Zusammenführung der SDK-Gruppe und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
