Dienstag, 19.08.2025
WKN: A2YPJ2 | ISIN: DE000A2YPJ22
Düsseldorf
19.08.25 | 08:04
0,140 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
19.08.2025 10:33 Uhr
205 Leser
PTA-News: Advanced Bitcoin Technologies AG: abpay reicht MiCAR-Gesuch bei Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ein - Konsequente Fortsetzung der Regulierungsstrategie in Liechtenstein zur Erschließung des gesamten EWR

DJ PTA-News: Advanced Bitcoin Technologies AG: abpay reicht MiCAR-Gesuch bei Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ein - Konsequente Fortsetzung der Regulierungsstrategie in Liechtenstein zur Erschließung des gesamten EWR

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Advanced Bitcoin Technologies AG: abpay reicht MiCAR-Gesuch bei Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ein

Konsequente Fortsetzung der Regulierungsstrategie in Liechtenstein zur Erschließung des gesamten EWR

Frankfurt am Main (pta000/19.08.2025/10:00 UTC+2)

Advanced Bitcoin Technologies AG: abpay reicht MiCAR-Gesuch bei Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ein

Konsequente Fortsetzung der Regulierungsstrategie in Liechtenstein zur Erschließung des gesamten EWR

Frankfurt am Main, 19. August 2025 - Die 100%-ige Konzerntochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22), die abpay GmbH, hat ihr Gesuch für eine MiCAR-Lizensierung als Kryptowerte-Dienstleister bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) eingereicht. Die Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) harmonisiert erstmals die Regulierung von Crypto Asset Service Provider (CASP) in Europa und schafft damit einen einheitlich regulierten Kryptobinnenmarkt. Nach Erhalt der MiCAR-Lizensierung wird es der Gesellschaft möglich sein abpay - Boost your sales by accepting Bitcoin aktiv an Geschäftskunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu vermarkten und ihr Wachstum signifikant zu beschleunigen.

Die Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) ist seit dem 30. Dezember 2024 innerhalb der EU vollständig anwendbar. Ziel des Regelwerks ist es, einen harmonisierten Rechtsrahmen für Personen zu schaffen, die im Primär- und Sekundärmarkt für Kryptowerte tätig sind. Die notwendige Umsetzung in das liechtensteinische Recht erfolgt durch das Gesetz zur Durchführung der MiCAR (EWR-MiCA-Durchführungsgesetz, EWR-MiCA-DG), das am 01. Februar 2025 in Kraft getreten ist. (Quelle: https://www.fma-li.li/de/aufsicht-regulierung/fintech/micar) Die MiCAR wurde am 24. Juni 2025 in das EWR-Abkommen übernommen. Die MiCAR ist damit in Liechtenstein direkt anwendbar und ein Passporting in die EU/EWR-Mitgliedstaaten möglich. (Quelle: https://www.fma-li.li/de/news/uebernahme-der-micar-in-das-ewr-abkommen-1483)

Im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung hatte sich sie ABT bewusst für Liechtenstein als Regulierungsstandort entschieden, da Liechtenstein durch seine innovative nationale Gesetzgebung in Kombination mit seiner erfahrenen Regulierungsbehörde eine klare Vorreiterrolle hinsichtlich Kryptoregulierung in Europa einnimmt und zudem Mitglied des EWR ist. Bereits im Oktober 2021 hatte die abpay GmbH von der FMA die Registrierung als VT-Wechseldienstleister erhalten und ihre Regulierungsstrategie seitdem kontinuierlich weiter ausgebaut. Ziel der angestrebten MiCAR-Lizensierung ist es, abpay - Boost your sales by accepting Bitcoin künftig mittels regulatorischem Passporting aktiv im gesamten EWR zu vermarkten und vom Potenzial des Europäischen Binnenmarktes zu profitieren.

Investoren- und Medienkontakt Dr. Yassin Hankir Vorstandsvorsitzender Advanced Bitcoin Technologies AG E-Mail: ir@abt-ag.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Advanced Bitcoin Technologies AG 
           c/o TechQuartier, Platz der Einheit 2 
           60327 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Yassin Hankir 
E-Mail:        ir@abt-ag.com 
Website:       www.abt-ag.com 
ISIN(s):       DE000A2YPJ22 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755590400167 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
