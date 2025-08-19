DJ PTA-News: Advanced Bitcoin Technologies AG: abpay reicht MiCAR-Gesuch bei Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ein - Konsequente Fortsetzung der Regulierungsstrategie in Liechtenstein zur Erschließung des gesamten EWR

Frankfurt am Main (pta000/19.08.2025/10:00 UTC+2)

Frankfurt am Main, 19. August 2025 - Die 100%-ige Konzerntochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22), die abpay GmbH, hat ihr Gesuch für eine MiCAR-Lizensierung als Kryptowerte-Dienstleister bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) eingereicht. Die Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) harmonisiert erstmals die Regulierung von Crypto Asset Service Provider (CASP) in Europa und schafft damit einen einheitlich regulierten Kryptobinnenmarkt. Nach Erhalt der MiCAR-Lizensierung wird es der Gesellschaft möglich sein abpay - Boost your sales by accepting Bitcoin aktiv an Geschäftskunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu vermarkten und ihr Wachstum signifikant zu beschleunigen.

Die Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) ist seit dem 30. Dezember 2024 innerhalb der EU vollständig anwendbar. Ziel des Regelwerks ist es, einen harmonisierten Rechtsrahmen für Personen zu schaffen, die im Primär- und Sekundärmarkt für Kryptowerte tätig sind. Die notwendige Umsetzung in das liechtensteinische Recht erfolgt durch das Gesetz zur Durchführung der MiCAR (EWR-MiCA-Durchführungsgesetz, EWR-MiCA-DG), das am 01. Februar 2025 in Kraft getreten ist. (Quelle: https://www.fma-li.li/de/aufsicht-regulierung/fintech/micar) Die MiCAR wurde am 24. Juni 2025 in das EWR-Abkommen übernommen. Die MiCAR ist damit in Liechtenstein direkt anwendbar und ein Passporting in die EU/EWR-Mitgliedstaaten möglich. (Quelle: https://www.fma-li.li/de/news/uebernahme-der-micar-in-das-ewr-abkommen-1483)

Im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung hatte sich sie ABT bewusst für Liechtenstein als Regulierungsstandort entschieden, da Liechtenstein durch seine innovative nationale Gesetzgebung in Kombination mit seiner erfahrenen Regulierungsbehörde eine klare Vorreiterrolle hinsichtlich Kryptoregulierung in Europa einnimmt und zudem Mitglied des EWR ist. Bereits im Oktober 2021 hatte die abpay GmbH von der FMA die Registrierung als VT-Wechseldienstleister erhalten und ihre Regulierungsstrategie seitdem kontinuierlich weiter ausgebaut. Ziel der angestrebten MiCAR-Lizensierung ist es, abpay - Boost your sales by accepting Bitcoin künftig mittels regulatorischem Passporting aktiv im gesamten EWR zu vermarkten und vom Potenzial des Europäischen Binnenmarktes zu profitieren.

