München (ots) -In Deutschland sammeln 34 Millionen Kundinnen und Kunden PAYBACK Punkte, und das mit großer Leidenschaft! Umso schlimmer ist die Enttäuschung, wenn gesammelte Punkte mal nicht auf dem Punktekonto erscheinen. Wie kann das passieren?Häufig stecken dahinter Anwendungsfehler. Denn auch wenn PAYBACK ein einfaches und benutzerfreundliches Bonusprogramm ist, so kommt es vor, dass zum Beispiel Coupons nicht aktiviert, Bedingungen überlesen oder die richtige Reihenfolge beim Onlineshopping nicht beachtet werden.Diese 10 einfachen Tipps helfen:1. Vor jedem Einkauf prüfen: Sind die Mehrfachpunkte-Coupons schon aktiviert? In der PAYBACK App funktioniert das am einfachsten und die Coupons sind per Handy immer dabei.2. Coupons rechtzeitig aktivieren: Und zwar vor dem Einkauf, nicht erst an der Kasse! Denn manchmal ist der Handyempfang nicht gut oder es gibt andere technische Gründe, dass es an der Kasse nicht in Sekundenschnelle klappt.3. Alle Cookies zulassen: Und zwar sowohl bei PAYBACK, als auch beim Online-Shop, in dem Punkte gesammelt werden.4. Adblocker ausschalten5. Das Onlineshopping richtig starten, denn der Warenkorb darf nicht schon befüllt sein: Den Einkauf über die PAYBACK App oder PAYBACK.de starten und von dort aus zum gewünschten Onlineshop wechseln. Nur so können die Punkte richtig zugeordnet werden. Die Produkte erst nach diesen Schritten in den Warenkorb legen.6. Keine anderen Gutscheinseiten öffnen7. Nur originale PAYBACK Angebote und Coupons nutzen8. Bedingungen genau lesen: Auf den Gültigkeitszeitraum und die Bedingungen der Coupons achten. Dazu auf das kleine "i" beim Coupon klicken und das Kleingedruckte lesen. Manchmal sind bestimmte Märkte, Produkte oder Marken ausgeschlossen oder der Coupon ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Manche Extra-Punkte gelten nur für bestimmte Warengruppen oder Kategorien.9. Mindestbestellwert beachten: Manche Online-Partnershops vergeben Punkte erst ab einem bestimmten Bestellwert. Auf den Shop-Detailseiten in der PAYBACK nach genaueren Infos suchen.10. Den aktuellen Punktestand regelmäßig prüfen!Mit diesen Tipps, die schnell zur Routine werden, ist das zuverlässige Punktesammeln mit PAYBACK ein Kinderspiel. Viel Spaß dabei!Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 34 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern an der Kasse oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 16 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie die Ehrungen "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6099577