Ein Hacker, der sich Chucky_BF nennt, hat in einem Forum einen Datensatz mit angeblich 15,8 Millionen Paypal-Zugangsdaten zum Kauf angeboten -Â inklusive der Passwörter im Klartext. Was Nutzer:innen jetzt tun sollten. Einmal mehr ist in einem einschlägigen Forum ein großer Datensatz zum Verkauf angeboten worden, in dem sich Millionen von Zugangsdaten zu einer bekannten Online-Plattform befinden sollen. Betroffen sind diesmal -Â so die Informationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n