Brüssel (www.anleihencheck.de) - In vielen Teilen der Welt sind die Renditeaufschläge (Spreads) von Unternehmensanleihen so tief wie seit Jahren nicht mehr. Zum Beispiel im europäischen Investment-Grade-Bereich: Dort liegen die Spreads unter 90 Basispunkten - das hat es seit 2021 nicht mehr gegeben. High-Yield-Spreads von 270 Basispunkten sah man in Europa zuletzt 2017. In den USA ist die Situation ähnlich. Bieten Unternehmensanleihen noch Wertpotenzial? Dieser Frage gehen die beiden DPAM (Degroof Petercam Asset Management)-Experten Marc Leemans (Fondsmanager) und Bernard Lalière (Head of Credit) nach: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de