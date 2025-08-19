Berlin/Düsseldorf (ots) -In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die neue Bundesregierung viel vorgenommen - auch im Gesundheitswesen und zu den Apotheken vor Ort. Darüber diskutieren mehr als 300 Delegierte der jeweils 17 Apothekerkammern und -verbände auf dem Deutschen Apothekertag vom 16. bis 18. September in Düsseldorf. Im Vorfeld haben wir Inhaberinnen und Inhaber in einer repräsentativen Studie - dem Apothekenklima-Index 2025 - zur Lage im Gesundheitswesen, in der Arzneimittelversorgung und bei den Apotheken befragt. Wir laden Sie daher herzlich ein zur:Hybrid-Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2025"Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"Montag, 15. September, 11.00 UhrMesse Düsseldorf, Halle 1, Eingang Süd, 1. OG, Raum 16Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorfsowie per Livestream (Link wird nach Anmeldung zugesandt)Ihre Gesprächspartner sind ABDA-Präsident Thomas Preis und ABDA-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz. Bitte melden Sie sich vorab unter presse@abda.de an - mit der Angabe "vor Ort" oder "online".Anlässlich des 75. Geburtstages der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, den wir ebenfalls auf dem Deutschen Apothekertag feiern, freuen wir uns auch vor Ort und online über Ihr Interesse an der:- Eröffnung des Deutschen Apothekertages mit ABDA-Präsident Thomas Preis in der Stadthalle, Raum XY, CCD Süd, am Dienstag, 16. September, um 13.00 Uhr sowie anschließendem Grußwort von Nina Warken (CDU), Bundesministerin für Gesundheitsowie- Eröffnung der Fachmesse expopharm mit dem DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann im inspiration LAB, Halle 3, Stand C 31, am Dienstag, 16. September, um 9.30 UhrDas Pressezentrum öffnet parallel zum Deutschen Apothekertag im CCD Süd, 1. OG, Raum 13 (Presseparkplatz P4). Bitte beachten Sie, dass eine Presseakkreditierung unter www.deutscher-apothekertag.de erforderlich ist.Alle Informationen stehen unter: https://ots.de/Xzi6E2Pressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6099646