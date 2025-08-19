Es muss nicht immer die Prämiensteigerung sein. Prävention durch moderne Brandschutztechnologie und intelligente Risikotragfähigkeitsmodelle wie virtuelle Captives bieten neue Perspektiven, wie die Funk Consulting GmbH darlegt. Ein Artikel von Dr. Alexander Skorna, Geschäftsführer der Funk Consulting GmbHDie Versicherbarkeit schwerer Risikobestände wie z. B. im Recycling, von Holz- und Sägewerken oder in der Galvanik steht zunehmend unter Druck. Aufgrund hoher Feuerschäden zogen sich immer mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact