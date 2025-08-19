Das Münchner Fintech Scalable Capital erweitert seine Broker-App um eine generative KI, die Nutzerfragen in Echtzeit beantwortet. Blind vertrauen sollte man der Technologie allerdings nicht. Der Neobroker Scalable Capital führt ein neues KI-Tool ein, das die Finanzfragen der Nutzer direkt in der App beantworten soll. "Insights" ist direkt in der Broker-Oberfläche verfügbar und gibt die Antworten in Echtzeit aus. Das System basiert auf Modellen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
