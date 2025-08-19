An der TU Braunschweig ist nun mit dem Bau des "Center for Circular Production of Next Batteries and Fuel Cells" (CPC) begonnen wurden. Es soll ab 2027 an zirkulären Produktions- und Recyclingprozessen für Batterien und Brennstoffzellen arbeiten und wird vom Bund und dem Land Niedersachsen gefördert. Auf einer Fläche von 3.700 Quadratmetern sollen am Forschungsflughafen Braunschweig künftig rund 150 Wissenschaftler im neuen CPC daran forschen, Batterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net