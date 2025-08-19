Kurz nachdem der norwegische Verband der Automobilimporteure (BIL) das Unternehmen Autoretur Battery Recycling (ABR) für die Sammlung und das Recycling von ausrangierten E-Auto-Batterien gegründet hat, gibt BIL eine Kooperation mit dem schwedischen Importeursverband Mobility Sweden beim Batterie-Recycling bekannt. Um die kommenden Anforderungen der neuen EU-Batterieverordnung zu erfüllen, gehen Mobility Sweden und der norwegische Bilimportoerenes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net