Ein Konzern aus dem Gesundheitssektor sorgt derzeit für Aufsehen. Während Wettbewerber unter steigenden Kosten und regulatorischem Druck leiden, überzeugt dieser Player mit robusten Zahlen, angehobenen Prognosen und klaren Wachstumsperspektiven. Der Kurs hat zuletzt spürbar an Dynamik gewonnen - der Sprung über die nächste charttechnische Hürde könnte den Startschuss für einen neuen Aufwärtstrend geben.Das Unternehmen hat seine Prognosen für 2025 angehoben, will die Gewinne bis 2028 zweistellig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
