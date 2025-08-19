106 Euro mehr würden viele Deutsche durchschnittlich gerne zurücklegen, z. B. für ihre Altersvorsorge. Doch weite Teile der Bevölkerung erreichen ihre eigens gesetzten Sparziele nicht. Der BVR warnt vor einer größer werdenden Versorgungslücke. Viele Menschen nehmen sich regelmäßig vor, etwas Geld "auf die hohe Kante" zu legen - und viele sparen weniger an, als sie sich vorgenommen haben. Eine aktuelle Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) belegt, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
