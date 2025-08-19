DJ AUKTION/Bobl zu Durchschnittsrendite von 2,32% aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen (Bobl) im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 29. Juli:
Emission 2,20-prozentige Bundesobligation mit Laufzeit 10. Oktober 2030 Angebotsvolumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,602 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,424 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,9 (1,5) Durchschnittsrendite 2,32% (2,28%) Settlement 21. August 2025
