Home Depot hat im zweiten Quartal sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Wall Street knapp verfehlt, die Jahresprognose jedoch bestätigt. Der Baumarktriese rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 2,8 Prozent und einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze von etwa 1 Prozent im Gesamtjahr. Im Quartal bis zum 3. August erzielte Home Depot einen Nettogewinn von 4,55 Milliarden US-Dollar oder 4,58 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 4,56 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 4,60 US-Dollar pro Aktie gelegen. Der Umsatz stieg auf 45,28 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 43,18 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, blieb damit aber leicht unter der
