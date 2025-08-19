Unterföhring (ots) -No Buzzer = No Chance? Nicht in der neuen Staffel "The Voice of Germany"! Denn Calum Scott wird Coach der "The Voice: Comeback Stage by SEAT". Dort will der international gefeierte Popstar ("Dancing On My Own", "You Are The Reason") unter den Talenten "The Voice of Germany" 2025 finden, für die die TVOG-Coaches Shirin David, Smudo & Michi Beck, Rea Garvey und Nico Santos nicht den Buzzer drücken.Calum Scott: "Ich gebe Talenten eine verdiente zweite Chance in meinem Comeback-Stage-Team, wenn ich bemerke, dass den anderen TVOG-Coaches bei ihrem Auftritt etwas entgangen ist. Wenn ich etwas in diesen Talenten sehe, das die anderen Coaches nicht entdeckt haben, hole ich sie in TeamCalum. Zusammen arbeiten wir dann ihre Stärken so heraus, dass Shirin, Nico, Michi & Smudo und Rea es hoffentlich bereuen werden, sie nicht selbst in ihrem Team zu haben." (lacht)In der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" holt Calum Scott vielversprechende Talente zurück in den Wettbewerb um die beste Stimme Deutschlands. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in den Blind Auditions nicht gebuzzert wurden oder es bis in die Teamfights geschafft haben. Wer mit seiner Stimme Calum Scott beeindrucken kann, darf sich auf der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" beweisen und um einen von zwei Plätzen im TVOG-Halbfinale kämpfen.Calum Scott: "Ich habe vor 10 Jahren selbst in einer Talentshow vorgesungen und sogar einen goldenen Buzzer bekommen - das macht diese Rolle für mich so besonders. Die anderen Coaches können diese Erfahrung nicht mit den Talenten teilen. Ich war in ihrer Situation und weiß genau, wie sich das anfühlt. Jetzt ihr Coach zu sein, ihnen Ratschläge zu geben und sie hoffentlich ins Finale von 'The Voice of Germany' zu bringen, ist daher eine große Ehre für mich."Welche Talente in den Blind Auditions direkt gebuzzert werden, wer eine zweite Chance in TeamCalum erhält und ob der Superstar tatsächlich mit einem seiner Talente zum ersten TVOG-Sieger-Coach aus der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" wird, gibt es ab Herbst auf Joyn, ProSieben und in SAT.1 zu sehen.Die "The Voice: Comeback Stage by SEAT" - ab Herbst 2025 kostenlos auf Joyn und im Anschluss an die neuen Folgen "The Voice of Germany" im TVHashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Carina Castrovillariphone:+49 (0) 89 95 07 - 1108email:carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone:+49 (0) 89 95 07 - 1161email:nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.de / presse.sat.1.deProSieben / SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/6099832