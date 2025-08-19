Das Abwerben von Talenten aus Konkurrenzunternehmen ist in der Tech-Branche nichts Neues. Das zeigt eine E-Mail, die Steve Jobs vor 20 Jahren an den damaligen Adobe-Chef schickte. Sie zog allerdings auch Ärger nach sich. Immer mal wieder kursiert auf X eine E'Mail von Apple-Gründer Steve Jobs, die einst an den Adobe'CEO Bruce Chizen gerichtet war. In dieser kritisiert Jobs die Personalpolitik von Adobe. Konkret ging es um das Abwerben von Talenten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n