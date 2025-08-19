Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Halbjahresergebnis - Umsatz von 102,3 Mio. EUR und 70,5 Mio. EUR EBITDA, Bestätigung der Prognose für 2025

- Produktion von 13.659 BOEPD (Barrel Ölequivalent pro Tag)

- Umsatz 102,3 Mio. EUR (Vorjahr: 112,2 Mio. EUR)

- EBITDA 70,5 Mio. EUR (Vorjahr: 83,8 Mio. EUR)

- Konzernergebnis bei 15,5 Mio. EUR (Vorjahr: 24,8 Mio. EUR)

- Produktion und Umsatz des 1. Halbjahres zu über 98% aus den rund 220 Bestandsbohrungen

- Wechselkurs und niedrigere Rohstoffpreise führen zu Konzernergebnis von 3,0 Mio. EUR im 2. Quartal (Vorjahr: 9,8 Mio. EUR)

- Prognose für 2025 von 170 bis 190 Mio. EUR Umsatz und 115 bis 135 Mio. EUR EBITDA bei 60 USD WTI Ölpreis bestätigt

- Signifikanter Beitrag des laufenden Bohrprogramms im zweiten Halbjahr erwartet

- Neue Chinook-Bohrungen mit sehr starker Produktion seit Ende Juni

- Positiver Free Cash Flow in Höhe von 25 Mio. EUR

"Das erste Halbjahr 2025 zeigt, dass die Deutsche Rohstoff AG ihre positive Entwicklung auch bei deutlich niedrigeren Ölpreisen fortsetzen konnte. Der Umsatz profitierte von der hohen Basis von mittlerweile 220 Bestandsbohrungen und der starken Förderung der neuen Bohrungen aus 2024. Damit wurden zur Jahresmitte bereits mehr als die Hälfte der Prognose für Umsatz und EBITDA erwirtschaftet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...