EQS Stimmrechtsmitteilung: RENK Group AG

RENK Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



19.08.2025 / 13:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die KNDS N.V., Amsterdam, Niederlande hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 18.08.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 25.07.2025 über Folgendes informiert:



1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:

(a) Der Erwerb der Stimmrechte an der RENK Group AG dient der Umsetzung strategischer Ziele.

(b) Derzeit besteht keine konkrete Absicht seitens der KNDS N.V., in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Ein Erwerb weiterer Stimmrechte wird jedoch nicht ausgeschlossen.

(c) Die KNDS N.V. strebt an, zukünftig weiterhin mit einem Mitglied im Aufsichtsrat der RENK Group AG vertreten zu sein. Eine weitergehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der RENK Group AG strebt die KNDS N.V. derzeit nicht an.

(d) Die KNDS N.V. strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an.



2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Bei den für den Erwerb von Stimmrechten an der RENK Group AG verwendeten Mitteln handelt es sich um Eigenmittel.





