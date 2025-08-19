EQS Stimmrechtsmitteilung: Andritz AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, UK, 18.8.2025
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Andritz AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: N/A
5. Datum der Schwellenberührung: 15.8.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Silchester International Investors LLP (¿Silchester¿) acts as investment manager for certain commingled funds (our ¿Clients¿). None of these Clients holds more than 4% of voting rights. In acting for our Clients, Silchester is given full discretion over their investments and is empowered to vote on their behalf. However, we do not act as our Clients¿ custodian and therefore shares are not held in our name but in the name of each Client¿s custodian bank. The change in voting rights held is due to a change in the number of shares in issue.
London, UK am 18.8.2025
19.08.2025 CET/CEST
