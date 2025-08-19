Wien (www.fondscheck.de) - Die Frankfurter Investmentboutique First Private Investment Management hat einen neuen Chef: Alexander Preininger steht ab sofort an der Spitze des Unternehmens, so die Experten von "FONDS professionell".Bereits seit Januar 2025 sei er als Deputy CEO für Business Development und Strategie verantwortlich gewesen, nun rücke er an die Spitze der Geschäftsführung. Preininger bringe langjährige Managementerfahrung in seine neue Rolle ein. Stationen seiner Karriere seien unter anderem Robeco, die DWS Group und Amundi gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de