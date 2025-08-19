Kia setzt große Hoffnungen in seinen Kompakten EV4 und erwartet, jährlich 160.000 Stück verkaufen zu können. Die Hälfte davon soll allein in Europa abgesetzt werden, weshalb das Modell ab Ende August in der Slowakei und nicht in Südkorea gebaut wird. Der koreanische Autobauer bringt mit dem EV4 seinen ersten klassischen Kompakten mit Elektroantrieb auf den Markt. Das auf der Frontantriebs-Version der konzerneigenen E-GMP-Plattform basierende Modell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
