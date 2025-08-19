EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Lufthansa AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Str. 151-153
|50672 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lufthansagroup.com/investor-relations
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2185902 19.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group