Die Redcare Pharmacy-Aktie ist an der Börse zuletzt weiter unter Druck geraten. Doch positive Nachrichten und die Einschätzung der Analysten sprechen jetzt für einen Kauf. Lohnt sich hier also der Einstieg für Anleger? DocMorris-Zahlen belasten nicht Am Dienstag hat der Redcare Pharmacy-Konkurrent DocMorris Quartalszahlen vorgelegt und ist an der Börse heftig unter Druck geraten. Normalerweise folgte in den vergangenen Quartalen auf eine solche Kursbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de