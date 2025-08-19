Der Katjes International Konzern setzt seinen Wachstumskurs fort und ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4% auf EUR 164,8 Mio. (30. Juni 2024: EUR 157,9 Mio.). Das operative Konzernergebnis (EBITDA) verbesserte sich im traditionell ...

