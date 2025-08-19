Mitteilung der Katjes International GmbH & Co. KG:
Katjes International: Starke Halbjahreszahlen und positiver Ausblick auf das Gesamtjahr- Konzernumsatz steigt auf EUR 164,8 Mio. (Vorjahr: EUR 157,9 Mio.) - Operativer Gewinn (EBITDA) steigt auf EUR 13,9 Mio. (Vorjahr: EUR 12,2 Mio.) - Deutliches Übertreffen der Guidance für das Gesamtjahr erwartet
Der Katjes International Konzern setzt seinen Wachstumskurs fort und ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4% auf EUR 164,8 Mio. (30. Juni 2024: EUR 157,9 Mio.). Das operative Konzernergebnis (EBITDA) verbesserte sich im traditionell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH