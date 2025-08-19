© Foto: Dall-EStrategy lockert seine Aktienregeln, um weiter massiv auf Bitcoin zu setzen. Laut TD Cowen bleibt das Unternehmen trotz aktuellem Kursdruck einzigartig.Michael Saylor bleibt seiner aggressiven Bitcoin-Strategie treu, auch wenn er dabei eigene Versprechen schneller lockert. Die von ihm geführte Unternehmen Strategy hat in der vergangenen Woche weitere 430 Bitcoin im Wert von 51,4 Millionen US-Dollar erworben. Finanziert wurde der Zukauf vor allem über den Verkauf neu ausgegebener Vorzugsaktien. Von defensiver Reservepolitik zur aggressiven Wachstumsstrategie Noch im Juli hatte Saylor erklärt, keine weiteren Aktien auszugeben, solange der Marktwert von Strategy nicht mindestens das 2,5-Fache …Den vollständigen Artikel lesen ...
