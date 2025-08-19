ZU SPÄT ZUM AUSSTEIGEN? Warum der nächste Crash unausweichlich sein könnte!

Anzeige / Werbung
Die Märkte toben im Rausch, Rekorde jagen Rekorde und doch warnen Experten vor dem nahenden Einsturz. Während kaum noch jemand zuhört, wächst das Hochhaus der Euphorie immer höher, auf einem Fundament das längst bröckelt. Wer zu lange bleibt, könnte den Ausweg nicht mehr finden, wenn alles zusammenkracht.
Die Märkte toben im Rausch, Rekorde jagen Rekorde und doch warnen Experten vor dem nahenden Einsturz. Während kaum noch jemand zuhört, wächst das Hochhaus der Euphorie immer höher, auf einem Fundament das längst bröckelt. Wer zu lange bleibt, könnte den Ausweg nicht mehr finden, wenn alles zusammenkracht.
Noch im Frühjahr herrschte an den Märkten tiefe Skepsis. Nach deutlichen Kursverlusten im März und April war die Stimmung gedrückt, Anleger zogen Gelder ab, Analysten senkten ihre Prognosen. Nur
wenige Monate später hat sich das Bild vollkommen gewandelt: Der S&P 500 notiert nahe seiner Rekordstände, während Marktbeobachter Preisziele von 7.000 Punkten und mehr ins Spiel
bringen.
Analysen von Nicholas Colas bei DataTrek zeigen, dass sich die Kursbewegungen der einzelnen Branchen immer stärker angleichen. Normalerweise entwickeln sich Sektoren wie Technologie, Industrie oder Energie unterschiedlich, je nach Konjunkturlage. Wenn aber alle Bereiche gleichzeitig steigen, deutet das auf übermäßige Euphorie hin. "Eine so hohe Gleichläufigkeit hat in den Jahren 2023, 2024 und zuletzt im Februar 2025 jeweils kurz vor Marktkorrekturen gelegen", erklärt Colas.
Viele Anleger würden solche Einschätzungen wohl sogar feiern, weil sie den nächsten Rücksetzer nur als Einladung sehen, noch einmal einzusteigen und die Rally weiter auszureizen. Doch was, wenn der Gleichschritt der Märkte kein Zeichen von Stärke ist, sondern der Vorbote des großen Falls?
Eine Rally, die auf wenigen Schultern ruht
Ein genauer Blick zeigt, dass es vor allem die großen Technologiekonzerne sind, die den Index treiben. Fast die Hälfte der jüngsten Gewinne des S&P 500 stammt aus diesem Sektor. Es ist, als
würde die Spitze eines Hochhauses immer weiter in den Himmel wachsen, während das Fundament bröckelt. Denn gleichgewichtete Indizes, bei denen alle Unternehmen dieselbe Bedeutung haben, bleiben
deutlich zurück. Der Abstand zu den kapitalisierungsgewichteten Versionen ist so groß wie seit der Finanzkrise nicht mehr.
Ähnliches lässt sich im Kryptomarkt beobachten: Bitcoin und Ethereum bewegen sich nahe ihrer Höchststände, Altcoins folgen. "Auch wer nie in Bitcoin investiert hat, wird von dessen Entwicklung betroffen sein. Als Gradmesser für Risikobereitschaft ist der Kryptomarkt eng mit Technologiewerten und letztlich dem Gesamtmarkt verbunden", schreibt das Analysehaus TopDown Charts.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)