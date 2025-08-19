© Foto: Dall-ENach massiven Liquidationen erholen sich Bitcoin, Ethereum und XRP leicht, doch vor der Fed-Rede bleibt die Unsicherheit an den Kryptomärkten hoch.Nach massiven Abverkäufen am Montag zeigen die Krypto-Märkte am Dienstag erste Anzeichen einer Erholung. Über 500 Millionen US-Dollar an Zwangsliquidationen hatten am Wochenauftakt vor allem gehebelte Long-Positionen getroffen und für deutliche Kursrückgänge bei Bitcoin, Ethereum und XRP gesorgt. Heute stabilisieren sich die Kurse, doch die Nervosität bleibt hoch. XRP, Ethereum und Bitcoin legen wieder leicht zu Am Dienstagmittag notiert XRP bei 3,01 US-Dollar, ein Tagesplus von 1,84 Prozent. Auf Wochensicht bleibt der Token jedoch 3,3 Prozent im …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE