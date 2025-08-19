Spannender Rohstoff-Explorer: Jetzt einsteigen? Großes Gold- und Kupferpotenzial in Peru

Anzeige / Werbung

Risikobewusste Anleger mit Fokus auf Rohstoff-Exploration sollten Hannan Metals auf ihre Watchlist setzen und bei positiven Bohrergebnissen in eine Akkumulationsposition wechseln.

Liebe Leserinnen und Leser,

Peru zählt zu den weltweit führenden Rohstoffnationen und nimmt seit Jahrzehnten eine Spitzenposition in der globalen Bergbauindustrie ein. Das Land ist einer der größten Produzenten von Kupfer, Silber und Gold - Rohstoffe, die sowohl für die Energiewende als auch für die weltweite Industrie unverzichtbar sind. Die stabile Bergbau-Infrastruktur, ein investorenfreundliches Umfeld und die geologische Vielfalt machen Peru zu einem Hotspot für internationale Explorations- und Bergbaugesellschaften.

Genau hier setzt Hannan Metals an: Hannan Metals (ISIN CA4105841064 - WKN A2DJ8Y) zählt zu den spannendsten Rohstoff-Explorern der nächsten Generation.

Mit großflächigen Landpositionen in Peru - einem der rohstoffreichsten Länder der Welt - und Projekten in Irland verfolgt das kanadische Unternehmen eine klare Mission: die Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Kupfer-, Gold- und Silberlagerstätten in geopolitisch stabilen Regionen.

Besonders die jüngsten Funde in Peru, darunter großflächige Kupfermineralisierungen und hochgradige Goldzonen, unterstreichen das enorme Potenzial. Unterstützt von einem erfahrenen Managementteam und strategischen Partnerschaften mit führenden Branchenspielern positioniert sich Hannan Metals an der Schwelle zu bedeutenden Wertsteigerungen. Für Investoren bietet sich hier die seltene Gelegenheit, frühzeitig an möglichen Weltklasse-Entdeckungen teilzuhaben.

In einem aktuellen Interview mit Commodity TV gab Michael Hudson, CEO von Hannan Metals, ein klares Update zu den Explorationsaktivitäten in Peru.

Unternehmensupdate - Bohrergebnisse bei Valiente in Kürze verfügbar

Das Entdeckungsmodell: Alkalic-Gold trifft Porphyr - ein "Meer aus Gold"

CEO Hudson beschreibt das System treffend: Es handelt sich nicht um eine einzelne Ader, sondern um eine 5 x 5 km Bodenanomalie mit magnetischer und radiometrischer Signatur. Alkalische Systeme bilden oft multimillionen Unzen-Deposits mit kleinen Bereichen sehr hoher Grade innerhalb einer großflächig mineralisierten "Sea of Gold".

Auch die Fakten sind beeindruckend: Ein Grundstücksportfolio von 920 km², erste hochgradige Alkalic-Gold-Anomalien bei Previsto, mehrere großflächige Kupfer-Porphyry-Zonen und bereits gestartete Bohrungen bei Belen.

Wichtig für Investoren: Vorbohr-Trenches und erste großräumige Bohr-Targets zeigen sowohl hochgradige als auch großvolumige Komponenten - ideales Risiko/Rendite-Profil für ein Explorationsunternehmen in der Entdeckungsphase.

Belen: Bohrprogramm hat begonnen - erste Assays bevorstehend

Bei Belen bohrt Hannan Metals (ISIN CA4105841064 - WKN A2DJ8Y) bereits. Die Struktur: drei Targets über 9 km - zwei Porphyre mit einer epithermalen Goldzone dazwischen. Diese Bohrungen sind potenziell bahnbrechend, denn es handelt sich um die ersten Bohrungen innerhalb eines 50 km großen neuen Porphyrgürtels.

Für Anleger heißt das: mehrere starke kurzfristige und mittelfristige Katalysatoren - ideal für eine Kaufempfehlung.

Previsto: Permits in Arbeit - nächster großer Meilenstein

Previsto wurde vor rund einem Jahr identifiziert. Aktueller Status: Ein Team von rund 15 Personen führt Umweltarbeiten durch, um die DIA (peruanisches EIA-Äquivalent) vorzubereiten. Ziel: Einreichung der DIA bis Q3; Bohrbeginn voraussichtlich im kommenden Jahr (so früh wie möglich, sofern die Genehmigung rasch erfolgt).

CEO Hudson beschreibt Previsto nicht als punktuelle Entdeckung, sondern als eine umfassende, kilometerweite Anomalie mit einem zentralen Bereich (ca. 1 km × einige hundert Meter), in dem sehr hohe Goldgrade bereits nachgewiesen wurden. Trenching hat Abschnitte wie 69 m @ ~2,5 g/t und Zonen von ~25 m @ ~5 g/t geliefert - Indikatoren, die zeigen, dass sich im "Sea of Gold" lokale, wirtschaftlich relevante Taschen ausprägen können.

Warum die Größenordnung zählt

Alkalische Systeme produzieren oft weite Flächen mit feingliedriger Verteilung von Gold - und gelegentlich sehr hohe Grade. Das macht Previsto sowohl als Explorationsspiel als auch als potenzielles Betriebsprojekt interessant: großflächiges Ressourcenpotenzial kombiniert mit der Chance auf mehrere hochgradige "Pockets".

Im Hinblick auf globale Vergleichslagerstätten vom Typ alkalischer Goldsysteme, wie etwa Cripple Creek in Colorado, zeigt das Projekt Previsto auffallende Parallelen - insbesondere in Bezug auf die Verteilung der Erzgehalte. In Cripple Creek wurden in der Vergangenheit außergewöhnlich hochgradige Tellurid-Adern entdeckt, die Bonanza-Erze mit Gehalten von mehreren hundert Unzen Gold pro Tonne lieferten. Bereits Bob Womacks erste Funde wiesen Werte von 10 bis 12 Unzen pro Tonne auf, während die legendäre "Cresson Vug" durch außergewöhnlich reiche Anreicherungen von Calaverit- und Sylvanit-Telluriden weltbekannt wurde.

Ein weiteres herausragendes Highlight im Portfolio von Hannan Metals (ISIN CA4105841064 - WKN A2DJ8Y) ist das San Martin Projekt. Dieses Projekt zählt zu den spannendsten Kupfer-Silber-Explorationsvorhaben in Peru und bietet Investoren die Chance, an einer möglichen Entdeckung von weltweiter Bedeutung teilzuhaben. Mit einer ausgedehnten Landposition in einer bisher kaum erschlossenen Region und ersten Genehmigungen für Bohrungen besitzt San Martin enormes Potenzial, sich zu einem der nächsten großen Treiber der globalen Energiewende zu entwickeln.

San Martin JV mit JOGMEC: Finanziertes Projekt - aber bürokratische Hürden

Das San Martin Projekt (ca. 300 km nördlich) wurde erfolgreich an JOGMEC (japanische Regierungsinstitution) im Rahmen eines ~35 Mio. USD Deals übergeben. Positiv: volle Finanzierung durch Partner, staatliche Unterstützung (VAT-Rückerstattung, Unterstützung durch Ministerrat). Negativ: lokale NGOs und bürokratische Prozesse verzögern den Fortschritt - Hudson nennt die Situation "schmerzhaft", betont aber das starke Engagement des Partners.

Infrastruktur & Betrieb - optimale Voraussetzungen vor Ort

Hervorragende Erreichbarkeit: Das Projektgebiet ist bestens angebunden - Strom und Straßen liegen in Reichweite, der Bohrplatz bei Belén befindet sich nur rund 1 km vom bestehenden Straßennetz entfernt.

5 gute Gründe, warum Hannan jetzt auf der Watch-List stehen sollte:

Mehrere, konträre Upside-Katalysatoren: Kurzfristig: erste Bohrergebnisse von Belen (Juli/August). Mittelfristig: Genehmigungen & erste Löcher bei Previsto. Langfristig: Fortschritt bei San Martin durch JOGMEC-Finanzierung. Sehr großes Landpaket (920 km²) mit 18 Porphyr/epithermalen Zentren: First-Mover-Vorteil in einem neuen Porphyry-Kupfergürtel. Starke Partner & Kapitaldisziplin: JOGMEC (San Martin), Teck-Beteiligung, Management mit signifikantem Anteil - Alignment der Interessen. Günstige Verwässerungsaussichten: Warrants werden entfernt, Kapitalerhöhung überschaubar, Cash-Runway bis Jahresende gesichert. Risikoprofil akzeptabel für Explorationsstory: Politisch stabile Jurisdiktion (Peru hat Bürokratie, aber Bergbausektor ist etabliert) kombiniert mit hochgradigen Targets - asymmetrisches Gewinnpotenzial.

Risikobewusste Anleger mit Fokus auf Rohstoff-Exploration sollten Hannan Metals (ISIN CA4105841064 - WKN A2DJ8Y) auf ihre Watchlist setzen und bei positiven Bohrergebnissen in eine Akkumulationsposition wechseln.

Katalysatoren, die den Kurs treiben können

Hannan Metals (ISIN CA4105841064 - WKN A2DJ8Y) liefert auf vielen Ebenen: vielversprechende Geologie (Alkalic Gold + Porphyr), bereits bestätigte Intervalle mit beträchtlichen Längen und Graden, aktive Bohrungen bei Belen, ein großes Primärziel (Previsto) in der Pipeline und gewichtige Partner, die Projekte finanzieren bzw. strategisch unterstützen. Das Unternehmen ist von einer frühen Entdeckungsfirma in die Bohrphase übergegangen - genau der Moment, in dem sich große Kursbewegungen einstellen können.

Für risikobereite Anleger bietet die Aktie ein attraktives Chance-/Risiko-Profil - vor allem bis zu den bevorstehenden Assay-Veröffentlichungen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

