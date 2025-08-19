Die Aktie des Bitcoin-Miners TeraWulf kennt seit Tagen nur eine Richtung: nach oben. Binnen fünf Handelstagen legte das Papier um fast 90 Prozent zu. Allein am gestrigen Montag schoss der Kurs um mehr als zwölf Prozent in die Höhe. Auslöser ist, dass der Tech-Gigant Google seine Beteiligung massiv ausbaut und das Unternehmen mit Milliarden stützt.Wie der in Maryland ansässige Miner mitteilte, stellt Google eine zusätzliche finanzielle Absicherung in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar zur Verfügung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär