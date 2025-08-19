Houston und Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Erster Komplex seiner Art wird fossilfreie Polypropylensorten produzieren und dabei die bewährte nachhaltige Polymertechnologie von Lummus nutzenLummus Technology, ein globaler Anbieter von Prozesstechnologien und wertorientierten Energielösungen, gab bekannt, dass Vioneo seine Novolen® Polypropylen (PP)-Technologie für eine neue Basisanlage in Antwerp, Belgien, ausgewählt hat. Die Anlage wird Teil des Vioneo-Komplexes sein, der nach seiner Fertigstellung der weltweit erste fossilfreie Kunststoffproduktionskomplex im industriellen Maßstab sein wird. Der Komplex, der auf grünem Methanol als Ausgangsstoff basiert, wird auch in hohem Maße elektrifiziert sein und erneuerbaren Strom sowie erneuerbaren Wasserstoff als Schlüsselkomponenten für seinen Betrieb verwenden."Das Ziel von Vioneo, die erste fossilfreie Polypropylen-Kunststoffanlage der Welt zu errichten, ist kühn und ehrgeizig, und es ist uns eine Ehre, es zu unterstützen", sagte Leon de Bruyn, Präsident und Chief Executive Officer von Lummus Technology. "Unsere bewährte Polypropylen-Polymerisationstechnologie wird es Vioneo ermöglichen, hochleistungsfähige Drop-in-Polypropylensorten in einem emissionsarmen Verfahren herzustellen, ohne Kompromisse bei Qualität und Flexibilität einzugehen."Die erste Anlage ihrer Art wird eine Kapazität von 200 KTA haben und 100 Prozent segregiertes grünes Propylen und Ethylen als Ausgangsmaterial für die Herstellung einer breiten Palette von Polypropylenqualitäten verwenden. Mit hochreinem Ausgangsmaterial und bewährter Technologie wird Polypropylen als direkter Ersatz für fossile Alternativen dienen. Die hergestellten Kunststoffe werden vollständig rückverfolgbar und CO2 negativ sein, so dass die Kunden ihre Scope-3-Emissionen reduzieren können."Vioneo treibt den Wandel in der Kunststoffindustrie voran, indem es beweist, dass eine großtechnische, saubere Produktion mit grünen, aus Methanol gewonnenen Rohstoffen wirtschaftlich machbar ist", sagte Alex Hogan, Chief Executive Officer von Vioneo. "Unsere Zusammenarbeit mit Lummus Technology zur Lizenzierung ihrer erstklassigen Novolen® Polypropylen-Technologie für unsere Anlage in Antwerp ist von grundlegender Bedeutung für diese Vision. Diese weltweit erste Anlage wird vollständig zertifiziertes, umweltfreundliches Propylen und Ethylen aus der industriell bewährten Methanol-To-Olefins-Technologie verwenden, um eine breite Palette an hochwertigen Drop-in-Biopolypropylen-Sorten zu produzieren und damit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Kunststoffwirtschaft zu leisten."Der Lieferumfang von Lummus umfasst die Technologielizenz, das Prozessdesignpaket, die Unterstützung während der Front-End-Engineering-Phase und die Katalysatorversorgung während des laufenden Betriebs.Die Novolen PP-Technologie von Lummus ist Teil des Verdene-Technologiepakets, das aus bewährten Technologien für nachhaltige Polymerhersteller besteht, die biologische Rohstoffe zur Herstellung vollständig biobasierter Polymere wie Polyethylen, Polypropylen und superabsorbierende Polymere verwenden. Die Suite bietet reduzierte bis negative Kohlendioxidemissionen, da der CO2-basierte Kohlenstoff im Polymer selbst gebunden wird. Das Polymer funktioniert genauso wie Polymere, die aus herkömmlichen Kohlenwasserstoffquellen hergestellt werden.Vioneo ist Eigentum von A.P. Moller Holding. Eingeführt von A.P. Moller im Jahr 2024 hat sich Vioneo zum Ziel gesetzt, die Kunststoffproduktion zu verändern, indem es fossilfreie Kunststoffharze herstellt und den mit der Kunststoffproduktion verbundenen Kohlenstoff-Fußabdruck erheblich reduziert.Über Lummus Technology Lummus Technology ist weltweit führend in der Entwicklung von Technologielösungen, die das moderne Leben ermöglichen und sich auf eine nachhaltigere, kohlenstoffarme Zukunft konzentrieren. Wir vergeben Lizenzen für Prozesstechnologien in den Bereichen saubere Kraftstoffe, erneuerbare Energien, Petrochemie, Polymere und Gasverarbeitung und liefern Lebenszyklusdienstleistungen, Katalysatoren, firmeneigene Anlagen und Digitalisierung an Kunden in aller Welt. Um mehr über Lummus zu erfahren, besuchen Sie www.LummusTechnology.com.Über Vioneo Vioneo will den nachhaltigen Wandel in der Kunststoffindustrie vorantreiben, indem es grünes Methanol zur Herstellung von fossilfreiem Polypropylen und Polyethylen im kommerziellen Maßstab verwendet. Die erste Anlage im Hafen von Antwerpen wird grünes Methanol zur Herstellung von etwa 300.000 Tonnen fossilfreier neuer Kunststoffe verwenden. Vioneo ist Eigentum von A.P. Moller Holding, die Muttergesellschaft von A.P. Moller Group und wurde im Rahmen ihres Engagements für eine umweltfreundliche Methanolproduktion und die Förderung nachhaltiger Praktiken in der Kunststoffindustrie eingeführt. 