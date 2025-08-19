Die Anleger an der Wall Street halten den Atem an. Kurz nach dem Wochenstart herrscht auf dem New Yorker Parkett eine abwartende Haltung. Sowohl der Dow Jones als auch der Nasdaq verharren in Lauerstellung knapp unter ihren jüngsten Rekordständen. Der große Impuls fehlt - und der Grund dafür hat einen Namen: Jerome Powell.Alle Blicke richten sich auf das prestigeträchtige Notenbankentreffen in Jackson Hole am kommenden Freitag. Marktteilnehmer erhoffen sich von der Rede des US-Notenbankchefs Powell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
