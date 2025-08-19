Willms Touristik hat 18 MAN-Doppeldecker aus den Baujahren 1988 bis 2019 von Diesel- auf Elektroantrieb umrüsten lassen. Seit diesem Frühjahr sind die modernisierten "CityTour"-Busse in Köln und weiteren deutschen Städten im Einsatz. Für das Unternehmen wäre die Anschaffung einer komplett neuen Elektrobusflotte finanziell nicht machbar gewesen. Bei den umgebauten Bussen handelt es sich um sechs verschiedene Modelle auf MAN-Fahrgestellen. Die Bandbreite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
