Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) -Der neue Datenmarktplatz wird in die Precisely Data Integrity Suite integriert, um den Zugriff auf genaue, konsistente und kontextbezogene Daten unternehmensweit noch einfacher zu gestaltenPrecisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität hat heute eine neue strategische Technologiepartnerschaft mit Opendatasoft, einem führenden Anbieter von Datenmarktplatzlösungen, bekannt gegeben. Gemeinsam werden beide einen integrierten Datenmarktplatz bereitstellen, der den Zugriff auf vertrauenswürdige, KI-fähige Daten für Unternehmen und Teams vereinfacht - nahtlos und unter Einhaltung der Governance-Anforderungen.Viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, ihren Mitarbeitenden, die diese Daten für wichtige Entscheidungen benötigen, aktuelle und zuverlässige Daten zur Verfügung zu stellen. Selbst bei soliden Investitionen in Daten können Datensätze in unterschiedlichen Systemen isoliert bleiben, schwer zu finden und noch schwerer zu überprüfen sein. Geschäftsanwender müssen dann auf IT- oder Datenteams warten, KI-Initiativen kommen aufgrund fehlender vertrauenswürdiger Daten zum Stillstand, und Compliance-Teams sehen sich einem zunehmenden Druck in Bezug auf Audits und Governance ausgesetzt.Der neue Datenmarktplatz wird in die Precisely Data Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) integriert, um diese Herausforderungen zu lösen, indem die robusten Datenverwaltungsfunktionen der Suite mit der intuitiven Self-Service-Erfahrung der Datenaustauschplattform von Opendatasoft kombiniert werden. Diese leistungsstarke Kombination stellt sicher, dass genaue, konsistente und kontextbezogene Datenprodukte nicht nur hinter den Kulissen gut verwaltet werden, sondern auch innerhalb des Unternehmens, mit Partnern oder sogar über öffentliche Kanäle leicht zu finden, zu verwenden und auszutauschen sind. Das Ergebnis ist eine verbesserte Zugänglichkeit, eine schnellere Einführung und eine reibungslose Erfahrung, die die unternehmensweiten Compliance- und Datenaustausch-Anforderungen unterstützt."Unsere gemeinsamen Kunden profitieren bereits von den Vorteilen, alle ihre Datenprodukte an einem Ort zu haben - sicher, durchsuchbar und einsatzbereit", so Franck Carassus, CSO und Mitbegründer von Opendatasoft. "Zusammen mit Precisely ermöglichen wir ihnen eine bessere Datenfreigabe und -nutzung durch Geschäftsanwender, eröffnen neue Möglichkeiten für KI und Analysen und maximieren den ROI ihrer Dateninvestitionen."Modernisierung von Datenökosystemen für KI-VorteileDie Partnerschaft unterstützt Precisely in seiner Mission (https://www.precisely.com/de/solution/data-modernization/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), Unternehmen beim Aufbau skalierbarer Datenökosysteme zu helfen, die Legacy-Plattformen modernisieren, die Einführung der Cloud beschleunigen und sich an sich weiterentwickelnde Datenarchitekturen anpassen. Durch die Schaffung einer flexiblen Grundlage für KI, Analytik und Automatisierung können Kunden ihre Abläufe optimieren, die Betriebskosten senken und die Zeit bis zur Gewinnung von Erkenntnissen verkürzen."Die Modernisierungsbemühungen unserer Kunden sind so vielfältig wie die Umgebungen, die sie transformieren", sagte Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Wir helfen Kunden dabei, ihre Daten- und Technologielandschaften durch tiefe Integrationen mit strategischen Partnern wie Opendatasoft und anderen Marktführern wie AWS, Microsoft, Snowflake und Databricks zu vereinheitlichen - und gewährleisten so Agilität und Innovation, ohne dabei Kontrolle, Compliance oder Datenintegrität zu beeinträchtigen."Ob es um die Migration von Systemen in die Cloud, die Neugestaltung der Datenarchitektur oder die Verbesserung des Datenmanagements geht - Modernisierung kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Infrastruktur an die sich wandelnden Anforderungen angepasst wird. Precisely ermöglicht Unternehmen eine intelligente und resiliente Modernisierung und versetzt sie in die Lage, moderne Datenarchitekturen aufzubauen, die für dynamische Datenmarktplätze und Self-Service-Zugriff im gesamten Unternehmen erforderlich sind.Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/de/solution/data-modernization/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) mehr über die Partnerschaft von Precisely mit Opendatasoft und darüber, wie Sie mit Datenmodernisierung KI-Innovationen vorantreiben können.Über OpendatasoftOpendatasoft ist führend im Bereich der Daten-Demokratisierung. Unsere SaaS-Lösung für den Datenprodukt-Marktplatz ermöglicht es Unternehmen, geschäftlichen Mehrwert zu schaffen, indem sie einen zentralisierten, sicheren und selbstständigen Zugriff auf Datenbestände und -produkte bietet. Opendatasoft unterstützt Unternehmen dabei, die Wertschöpfung und die geschäftlichen Auswirkungen zu beschleunigen, indem es interne, ökosystembezogene und öffentliche Marktplätze in Rekordzeit in großem Umfang einsetzt und Daten effektiv mit Menschen und KI teilt. Dies senkt Kosten, verbessert die Effizienz, schafft neue Einnahmequellen, mindert Risiken und hilft bei der Bewältigung von Krisen. Opendatasoft ermöglicht eine datenzentrierte Arbeitsweise und hilft Unternehmen dabei, Daten zu nutzen, um ihre Funktionsweise und ihren Betrieb grundlegend zu verändern.Opendatasoft unterstützt mehr als 400 Kunden in 25 Ländern und betreibt mehr als 3.000 Datenmarktplätze. Dazu gehören große Unternehmen wie Schneider Electric, TotalEnergies, UK Power Networks, Veolia, Endeavour Energy und Swisscom, Regierungen und Ministerien sowie Großstädte wie Paris, Vancouver, Long Beach, Leicester, Namur und Eindhoven. Weitere Informationen finden Sie unter www.opendatasoft.com.Über PreciselyAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.