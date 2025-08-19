Mit 6,23 Milliarden Euro an neu emittierten Green-Finance-Instrumenten legt Österreich 2024 einen Rekord hin, das zeigt der aktuelle Green Finance Report. Grüne Bundeswertpapiere, Green Bonds, grüne ATBs und ACPs boomen. 81,4 Prozent davon sind langfristig ausgerichtet, etwa für Bahnprojekte, das Klima-Ticket oder den Ausbau der Wiener U-Bahn. Allein der Bereich Clean Transportation erhält 58,8 Prozent der Mittel - ein klares Zeichen für die strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer