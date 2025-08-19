Physiker:innen haben einen kleinen, handlichen Detektor erstellt, mit dem sie Neutrinos aus einem Kernreaktor nachweisen konnten. Normalerweise sind für die Messung dieser "Geisterteilchen" wesentlich größere Konstruktionen erforderlich. Um Neutrinos nachzuweisen, braucht man eigentlich riesige Kammern mit Wasser und hunderte oder tausende von hochempfindlichen Licht-Detektoren. Denn diese Elementarteilchen interagieren so gut wie gar nicht mit Materie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
