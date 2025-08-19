© Foto: Uli Deck/dpaGold behauptet sich 2025 als starke Anlageklasse. Mit einem Anstieg von 27 Prozent seit Jahresbeginn übertraf das Edelmetall Aktien, Anleihen, Währungen und sogar Bitcoin, wie die UBS in einer Analyse schreibt.Die Schweizer Bank hebt ihr Kursziel für Ende März 2026 auf 3.600 US-Dollar je Unze an, nachdem sie zuvor 3.500 US-Dollar prognostiziert hatte. Bis Ende Juni 2026 erwartet UBS nun 3.700 US-Dollar je Unze, ebenso bis Ende September 2026. Das Ziel für Ende 2025 bleibt bei 3.500 US-Dollar. Die Analysten verweisen auf eine Reihe von Risikofaktoren, die den Goldpreis stützen dürften. Dazu zählen makroökonomische Unsicherheiten in den Vereinigten Staaten, Fragen zur Unabhängigkeit der …Den vollständigen Artikel lesen ...
