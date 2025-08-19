Dogecoin-Kurs-Prognose: Wichtigste kurzfristige und langfristige Events

Von welchen Faktoren Dogecoin heute und in der nächsten Zeit beeinflusst wird sowie die künftige Entwicklung für den führenden Memecoin aussieht, erfahren Sie jetzt hier in der Dogecoin-Kurs-Prognose.

Diese Faktoren beeinflussen nun den Dogecoin-Kurs

Der Krypto-Markt ist heute noch immer leicht bärisch und hat über die vergangenen 24 Stunden ein Verlust in Höhe von 0,15 % erlitten, befindet sich mit 3,9 Bio. USD jedoch noch nahe seinem Allzeithoch.

Der sichere Hafen Bitcoin ist hingegen schon wieder 0,07 % gestiegen und notiert bei 115.737 USD, sodass er weiterhin in der Range bleibt. Aber auch der Aktienmarkt unterstützt heute mit Anstiegen aufgrund der Korrelation.

Allerdings deuten viele Indikatoren derweilen auf eine Überhitzung hin, wie der Marktwert der teuersten Aktien, der Buffet-Indikator, die 10-jährige P/E Ratio des S&P 500 und das Price to Sales Ratio des S&P 500. Zudem steigen Frühindikatoren für die Inflation aufgrund der Zölle, die bisher noch nicht gesenkt wurden, wie PPI und Importpreise, was bärisch ist.

https://twitter.com/LanceRoberts/status/1957774844025508300

Zuletzt Ängste sind auch bezüglich eines möglichen Endes der Altcoin-Saison aufgekommen, als die Ethereum-Shorts einen neuen Rekord verzeichnet haben und BlackRock gestern 19.500 ETH für rund 87 Mio. USD verkauft hat.

Derweilen hat Google jedoch 14 % von TeraWulf erworben, womit es der größte Inhaber ist, was ebenso auf die Diversifizierung des Mining-Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenzen zurückzuführen ist. Hinzu kommen zahlreiche unterstützende Krypto-Treasury-Unternehmen.

Aufgrund der Ethereum-Abverkäufe, welches teilweise Gewinnmitnahmen der steilen Anstiege waren, sprechen einige schon von einem Ende der Altcoin-Saison, bevor diese überhaupt angefangen hat.

Im Gegenzug dazu erwarten Krypto-Experten von Bitwise und Bernstein eine Fortsetzung des Bullenmarktes, wobei Letztere sogar damit bis zum Jahr 2027 rechnen. So soll Bitcoin innerhalb des nächsten Jahres bereits Preise von 150.000 bis 200.000 USD erreichen.

Dogecoin-Kurs-Prognose: Das ist in nächster Zeit zu erwarten

Neben den aktuellen Faktoren gibt es noch einigen weitere, welche sich nun förderlich auswirken. Dies sind die zahlreichen Entwicklungen um das Dogecoin-Ökosystem wie die Skalierungslösungen mit App-Ebenen wie Dogechain, Laika, DogeOS und weitere, welche bald die Nachfrage steigern können.

Darüber hinaus soll die Marke Dogecoin über das Radio Doge weiter ausgebaut werden, welches bald in Afrika verfügbar sein und für finanzielle Aufklärung sorgen soll. Auch dies wird die Bekanntheit in einem wichtigen Wachstumsmarkt der nächsten Jahre stärken, was sich sicherlich langfristig positiv auswirken wird.

Trotzdem sollte nicht vergessen werden, dass Dogecoin mit 33,16 Mrd. USD für einen Memecoin schon ziemlich hoch bewertet ist. Bisher kam es aufgrund des mangelnden Nutzens immer wieder zu steilen Abverkäufen, was sich durch die wachsenden Angebote jedoch teilweise kompensieren lässt, auch wenn die Adoption noch nicht ausreichend ist.

https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1957767240142422492

Angesichts der steigenden Inflationserwartungen, die laut den Umfragen des US-Unternehmensführern (New York Fed Service Index) im August wieder deutlich zugenommen haben, dürften mit den nächsten Inflationsdaten die Chance für eine Zinssenkung im September weiter abnehmen.

Dabei hat sie sich erst zuletzt von 100 % auf 83,1 % verringert. Andererseits erwarten die Analysten von Goldman Sachs bei den Arbeitsmarktdaten im nächsten Monat, dass die Revisionen wieder höher ausfallen.

Dementsprechend würde dann der Druck auf die Fed bezüglich Zinssenkungen wieder zunehmen. Bis dahin ist allerdings in der nächsten Zeit erstmal mit einem bärischen Umfeld und Korrekturen bis auf 0,19, 0,16 und sogar 0,13 USD zu rechnen. Die Genehmigung der Dogecoin-ETFs wäre hingegen extrem bullisch.

Im Bullenmarkt ab voraussichtlich Oktober sind Kurse von 0,48 (+119,18), 0,74 (+237,90 %) und sogar 1,06 (+384,02 %) USD möglich. Jedoch ist dies im Vergleich zu dem Gesamtgewinn von Dogecoin in Höhe von 39.086 % nur sehr wenig. Wer hingegen das Maximum erreichen will, für den wurde der neue Maxi Doge geschaffen.

