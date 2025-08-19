

In dieser Ausgabe des HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse HSBC Deutschland, den Dow Jones® für Sie unter die Lupe. Von den Tiefs im April bei 36.614 Punkten hat sich der der Dow Jones® erholt und kratzt derzeit wieder an der 45.000 Punkte Marke, welche eine historische Marke darstellt. Diese Marke markiert die obere Grenze einer seitlichen Schiebezone die seit anderthalb Jahren anhält. Auf Jahressicht ist der Dow Jones® rund 5 Prozent im Plus und liegt somit deutlich hinter seinem deutschen Pendant, dem DAX®, welcher auf Jahressicht über 20 Prozent im Plus ist. Sollte der Befreiungsschlag gelingen und der Dow Jones® diese Marke durchbrechen, ist ein Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten möglich. Wichtige Unterstützungen liegen derzeit bei 43.300 und 42.888 Zählern. Und auf der Oberseite befindet sich eine Trendlinie 48.600 Punkten.



HSBC Daily Trading TV vom 19.08.2025: Dow Jones® im Chart-Check: It is all about 45.000 Punkte!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden.



