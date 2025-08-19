Mainz (ots) -
-
Woche 34/25
Mi., 20.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Fake Rescues: Das Geschäft mit dem Tierleid
Film von Caterina Klaeden und Susan Penack
Kamera: Jonny Müller-Goldenstedt, Andrea Rumpler
Deutschland 2025
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.50 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6100122
-
Woche 34/25
Mi., 20.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Fake Rescues: Das Geschäft mit dem Tierleid
Film von Caterina Klaeden und Susan Penack
Kamera: Jonny Müller-Goldenstedt, Andrea Rumpler
Deutschland 2025
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.50 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6100122
© 2025 news aktuell