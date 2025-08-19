Bitcoin-Bulle Michael Saylor hat wieder beim Bitcoin zugegriffen und auch die japanische Holding Metaplanet befindet sich aktuell im Kaufmodus. Muss der Bitcoin jetzt steigen? Strategy, Metaplanet und andere Bitcoin-Holdings haben in den vergangenen Monaten durch ihre aggressiven Käufe den Bitcoin-Preis massiv nach oben getrieben. Nun gibt es neue Nachrichten zu den Käufen der Unternehmen. Michael Saylor kauft wieder Bitcoin! So erwarb Strategy in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE