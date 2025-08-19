DEN HAAG, Niederlande, Aug. 19, 2025, ein führender paneuropäischer Betreiber von kommunalen Polikliniken sowie Anbieter modernster Diagnostik und multidisziplinärer Versorgung, einschließlich Onkologie, hat eine strategische Partnerschaft mit Skin Analytics geschlossen - einem zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz für die Hautgesundheit. Die Zusammenarbeit unterstützt die langfristige Vision von Affidea, digitale Innovationen einzusetzen, um die Behandlungsergebnisse im integrierten Versorgungspfad für die Hautkrebsbehandlung zu verbessern.

Im Rahmen der Partnerschaft hat AffideaDERM von Skin Analytics implementiert - eine als Medizinprodukt zugelassene KI-Software (CE-Klasse III), die Hautläsionen automatisiert analysiert. Die erste Einführung erfolgte in Rumänien und Litauen, Griechenland folgt im September. Die Auswahl dieser Länder basierte auf Marktanalysen, klinischer Bereitschaft und Innovationsfokus. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten einen schnelleren Zugang zu hochwertiger Versorgung zu ermöglichen, indem eine klinisch validierte KI-Technologie in bestehende dermatologische Goldstandard-Verfahren integriert wird. So können Patientinnen und Patienten effizient triagiert und Arbeitsabläufe optimiert werden. Nach Abschluss der ersten Phase plant Affidea eine Ausweitung auf weitere europäische Märkte.

Dr. Charles Niehaus, CEO der Affidea Group, erklärte: "Die Integration modernster digitaler Innovationen in die klinische Praxis ist entscheidend, um unseren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Die Partnerschaft mit Skin Analytics ist ein bedeutender Meilenstein: Sie ermöglicht es uns, KI in der Früherkennung von Hautkrebs einzusetzen. Dadurch können wir noch mehr Patientinnen und Patienten Zugang zu unseren präventiven, diagnostischen und therapeutischen Programmen in den Bereichen Dermatologie bieten. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern um skalierbare, nachhaltige Lösungen, die sowohl Patientinnen und Patienten als auch klinische Teams stärken, der steigenden Nachfrage gerecht werden und zeitnahe, hochwertige Versorgung europaweit sicherstellen."

Neil Daly, CEO und Gründer von Skin Analytics, ergänzte: "Wir sind stolz, mit Affidea unseren ersten europäischen Partner gewonnen zu haben. Diese Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Mission, den Zugang zur dermatologischen Versorgung mithilfe von KI zu verbessern. Durch die Verbindung von Affideas klinischer Exzellenz und europaweiter Präsenz mit unserer bewährten DERM-Technologie haben wir die Chance, Diagnose und Behandlung von Hautkrebs auf dem gesamten Kontinent neu zu gestalten. In großem Maßstab wird diese Partnerschaft zu einer früheren Diagnose, einem besseren Zugang zur Versorgung und einer Unterstützung der Dermatologieteams führen, die mit einer steigenden Nachfrage konfrontiert sind. Damit prägen wir die Geschichte der Hautkrebsversorgung und verbessern die Ergebnisse für Patientinnen und Patienten in ganz Europa."

Hautkrebs bleibt eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit in Europa. Laut GLOBOCAN 2022 treten hier jährlich etwa 10,4 Fälle von Melanomen pro 100?000 Einwohner auf. Nicht-melanomatöse Hautkrebserkrankungen sind noch häufiger - europaweit mit über 1,15 Millionen registrierten Fällen im Jahr 2022.1 Die Belastung steigt weiter - die altersstandardisierten Inzidenzraten für Melanome haben in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen, während Nicht-Melanome mittlerweile fast 78?% aller Hautkrebsdiagnosen ausmachen.

Über DERM

DERM ist ein KI-basiertes Medizinprodukt (AIaMD) mit CE-Kennzeichnung der Klasse III. Es dient dem Screening, der Triage und der Beurteilung von Hautveränderungen mit Verdacht auf Hautkrebs. DERM analysiert dermatoskopische Bilder von Hautläsionen und stellt eine Verdachtsdiagnose. Gegebenenfalls erfolgt auch eine Empfehlung für die weitere Abklärung. DERM ist zur Verwendung bei dermatoskopischen Bildern von Hautläsionen für erwachsene Patientinnen und Patienten ab 18 Jahren indiziert, bei denen Hautkrebs vermutet wird. Dies gilt für alle Körperstellen, sofern keine spezifischen Ausschlusskriterien vorliegen. An NHS-Standorten in Großbritannien haben die Lösungen von Skin Analytics bereits mehr als 180?000 Patientenfälle begleitet und zur Identifizierung von über 15?500 Krebserkrankungen beigetragen. Mit einem negativen Vorhersagewert von 99,9?% für den Ausschluss von Melanomen hat sich DERM als zuverlässiges Instrument etabliert, um die klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen, den Patientenzugang zu verbessern und die Effizienz innerhalb dermatologischer Versorgungspfade in Bezug auf Hautkrebs zu steigern.

Über die Affidea Group

Affidea (www.affidea.com) ist ein führender europäischer Anbieter spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, darunter Onkologie, kommunale Polikliniken und moderne bildgebende Diagnostik. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und betreibt über 410 Zentren in 15 Ländern mit mehr als 14 Millionen Patientenbesuchen pro Jahr. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investmentholdinggesellschaft, die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden familiären Aktionärsstruktur konzentriert.

Für Medienanfragen zur Affidea Group wenden Sie sich bitte an: oana.dumitroiu@affidea.com

Über Skin Analytics

Skin Analytics wurde 2012 von Neil Daly mit dem Ziel gegründet, mehr Menschen eine Überlebenschance bei Krebs zu ermöglichen. Seit 2015 bietet das Unternehmen Teledermatologie-Dienste an und ist seit 2020 an 27 Standorten des National Health Service (NHS) in Großbritannien im Einsatz. Bislang wurden dort über 180?000 Patientinnen und Patienten betreut und mehr als 15?500 Krebserkrankungen erkannt. Die Marktüberwachung nach der Zulassung hat gezeigt, dass DERM 97?% der Krebserkrankungen identifizieren konnte und mehr als drei Viertel der gutartigen Läsionen korrekt erkannt hat - mit einem negativen Vorhersagewert (NPV) von 99,6?% für alle Hautkrebsarten. In Einrichtungen, in denen DERM zum Einsatz kommt, konnte die Zahl der persönlichen Dermatologie-Termine bei Verdacht auf Hautkrebs um 60-95?% gesenkt werden. Zudem kann DERM bis zu 40?% der akuten Verdachtsfälle eigenständig abschließend beurteilen. DERM ist das einzige KI-gestützte Medizinprodukt im Bereich der Dermatologie mit CE-Kennzeichnung der Klasse III, sodass Skin Analytics seine lebensrettenden Dienste nun aktiv auf Europa ausweiten kann.

Für Medienanfragen zu Skin Analytics wenden Sie sich bitte an

skin@transatlanticent.com.

1Global Cancer Observatory, Internationale Agentur für Krebsforschung: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/17-non-melanoma-skin-cancer-fact-sheet.pdf

