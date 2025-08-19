

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.08.2025 / 18:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Ditandus GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Benon Nachname(n): Janos Position: Deputy CEO & Chief Financial Officer

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

flatexDEGIRO AG

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,5000 EUR 84.588,00 EUR 28,6000 EUR 4.204,20 EUR 28,6000 EUR 19.333,60 EUR 28,6000 EUR 1.801,80 EUR 28,6000 EUR 27.027,00 EUR 28,6000 EUR 1.344,20 EUR 28,5800 EUR 5.630,26 EUR 28,5800 EUR 8.574,00 EUR 28,5800 EUR 6.287,60 EUR 28,5800 EUR 26.322,18 EUR 28,5800 EUR 25.636,26 EUR 28,5800 EUR 15.719,00 EUR 28,5800 EUR 4.144,10 EUR 28,5600 EUR 7.654,08 EUR 28,5600 EUR 9.024,96 EUR 28,5600 EUR 43.354,08 EUR 28,5400 EUR 8.562,00 EUR 28,5400 EUR 12.643,22 EUR 28,5400 EUR 10.845,20 EUR 28,5400 EUR 64.957,04 EUR 28,5400 EUR 265.364,92 EUR 28,5200 EUR 19.422,12 EUR 28,5200 EUR 8.926,76 EUR 28,5200 EUR 37.789,00 EUR 28,5000 EUR 20.520,00 EUR 28,5000 EUR 9.405,00 EUR 28,5000 EUR 280.326,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,5312 EUR 1.029.406,5800 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA T7 MIC: XETR





19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

